Κατερίνα Λιόλιου: «Το “Λογαριασμός” έγινε επιτυχία γιατί ήταν η αλήθεια μας»

Η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική φάση στην πορεία της, με συνεχόμενες επιτυχίες να ενισχύουν τη δυναμική της παρουσίας της στη μουσική σκηνή. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το τραγούδι «Λογαριασμός», το οποίο έχει εξελιχθεί σε μεγάλη επιτυχία για το 2026 και γίνεται σταθερά αποδεκτό από το κοινό σε κάθε της εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδά.

Η ίδια μίλησε για την πορεία του κομματιού, εξηγώντας πώς άρχισε να κερδίζει την αποδοχή του κόσμου, μέσα από δηλώσεις που προβλήθηκαν σε βίντεο της Χριστίνα Πολίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από εμφάνιση της τραγουδίστριας την Παρασκευή 24 Απριλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, δεν γνώρισε αρχικά μεγάλη ανταπόκριση στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η απήχησή του, σύμφωνα με την ίδια, ήρθε ξαφνικά και καθοριστικά μέσα σε μία μόνο βραδιά, κατά τη διάρκεια συναυλίας στη Λαμία, όπου και άρχισε να «χτίζει» τη δυναμική του στο κοινό.

Η Κατερίνα Λιόλιου τόνισε πως αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορεί να την αλλάξει κανείς: «Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το youtube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές.

Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο».

Πίσω από τον «Λογαριασμό» κρύβεται ο συνθέτης Γιάννης Φακίνος. Έχει υπογράψει τη μουσική σε αρκετά τραγούδια της Κατερίνας Λιόλιου που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και έχουν καταγράψει σημαντική επιτυχία, όπως τα «Σου Έλειψα ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

