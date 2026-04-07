Κάνιε Γουέστ: Απαγορεύτηκε η είσοδος του στη Βρετανία λόγω των αντισημιτικών σχολίων του

Απαγορεύτηκε η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος αναμενόταν να είναι πρώτο όνομα στο μουσικό φεστιβάλ Wireless στο Λονδίνο τον Ιούλιο, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Αμερικανού ράπερ τα τελευταία χρόνια, γνωστοποίησε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών στο BBC.

Ο 48χρονος Γουέστ υπέβαλε αίτηση για Ηλεκτρονική Άδεια Ταξιδιού (ETA) τη Δευτέρα για να εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το BBC, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών. Η αίτησή του απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «η παρουσία του δεν θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον», πρόσθεσε το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γουέστ, πλέον γνωστός ως Ye, έχει επικριθεί στο παρελθόν για αντισημιτικά σχόλια και για εγκώμια του ναζισμού, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμό των λογαριασμών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών του στο X.

Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης έρχεται από πιέσεις που δεχόταν να μην επιτρέψει στον Αμερικανό ράπερ να εισέλθει στην χώρα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η απόφαση να προσκληθεί στο φεστιβάλ ο Γουέστ ήταν «βαθιά ανησυχητική». Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε ότι οι ενέργειες του ράπερ δεν είναι απλώς μια χούφτα «άστοχων σχολίων», αλλά «ένα μοτίβο συμπεριφοράς – η κυκλοφορία ενός τραγουδιού με τίτλο “Heil Hitler” η επικόλληση αυτού του συνθήματος σε μπλουζάκια και στη συνέχεια η χρήση της διπολικής διαταραχής ως δικαιολογία».

Μεγάλες εταιρείες ακύρωσαν τις χορηγίες τους στο Wireless Festival λόγω της παρουσίας του Γουέστ.

Ο ίδιος προσφέρθηκε σήμερα να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας, σε απάντηση στις αντιδράσεις εναντίον του στην εμφάνισή του στο Λονδίνο τον Ιούλιο.

«Ο μόνος μου στόχος είναι να έρθω στο Λονδίνο και να παρουσιάσω ένα σόου αλλαγής, φέρνοντας ενότητα, ειρήνη και αγάπη μέσω της μουσικής», είπε. «Θα ήμουν ευγνώμων για την ευκαιρία να συναντηθώ αυτοπροσώπως με μέλη της εβραϊκής κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ακούσω», είπε. «Ξέρω ότι τα λόγια δεν αρκούν – θα πρέπει να δείξω αλλαγή μέσω των πράξεών μου. Αν είστε ανοιχτοί, είμαι εδώ», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ye έχει κάνει συναυλίες στις ΗΠΑ και την Πόλη του Μεξικού φέτος, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία τον περασμένο Ιούλιο, αφού κυκλοφόρησε το “Heil Hitler”, ένα τραγούδι θαυμασμού του ναζισμού. Διαφήμισε επίσης ένα μπλουζάκι με σβάστικα προς πώληση στην ιστοσελίδα του.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώρηση στην Wall Street Journal ζητώντας συγγνώμη, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε μια αδιάγνωστη εγκεφαλική βλάβη και μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή. Ζήτησε επίσης συγγνώμη για προηγούμενες εκφράσεις θαυμασμού για τον Αδόλφο Χίτλερ και τη χρήση εικόνων με σβάστικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Εσωτερικών ανακάλεσε την άδεια εισόδου της Έβα Βλάαρντινγκερμπροκ, μιας Ολλανδής ακροδεξιάς ακτιβίστριας, για διάδοση ψευδών πληροφοριών.