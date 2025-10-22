Καλομοίρα: Η ξεχωριστή εμφάνιση ως Marilyn Monroe σε συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου (pics)

Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου προκάλεσε θλίψη σε όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής. Το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, η Καλομοίρα, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, θυμούμενη με συγκίνηση τις δύο φορές που μοιράστηκε μαζί του τη σκηνή.

Η Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια έκανε ένα νοσταλγικό flashback σε μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της καριέρας της, η οποία συνδέεται άρρηκτα με τον «Νιόνιο».

Η πιο αξιομνημόνευτη συνάντησή τους ήταν το καλοκαίρι του 2004, στις επετειακές συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου στο Ηρώδειο, με αφορμή τα 40 χρόνια καριέρας του.

Η τότε 19χρονη Καλομοίρα, φρέσκια και γεμάτη ενέργεια, είεχ κάνει μια ξεχωριστή και θεαματική εμφάνιση, βγαίνοντας μέσα από μια τεράστια τούρτα. Ο ρόλος της ήταν να υποδυθεί τη Marilyn Monroe, τραγουδώντας το θρυλικό «Happy Birthday, Mister President».

Το συγκινητικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο

«Στεναχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο του κ. Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα και άγγιξε τις καρδιές όλων μας με τη μουσική του.

Θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τις δύο φορές που τραγούδησα μαζί του στο Ηρώδειο — στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πάντα με στήριζε με καλοσύνη και αγάπη, και έχω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και τη γυναίκα του, την κυρία Άσπα. Αιωνία του η μνήμη», έγραψε η Καλομοίρα στο Instagram.