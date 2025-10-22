Νίκος Πορτοκάλογλου: Το σπαρακτικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Μένω για τρίτη φορά ορφανός»
Η ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Instagram
Με λιτά λόγια και φανερή συγκίνηση, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς τραγουδοποιούς της Ελλάδας, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου.
Διαβάστε επίσης: Διονύσης Σαββόπουλος: Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες συναυλίες του το περασμένο καλοκαίρι (pic)
Ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε.
«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός», έγραψε ο γνωστός μουσικός και ερμηνευτής σε ανάρτησή του στο Instagram.
Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις