Νίκος Πορτοκάλογλου: Το σπαρακτικό «αντίο» στον Διονύση Σαββόπουλο – «Μένω για τρίτη φορά ορφανός»

Με λιτά λόγια και φανερή συγκίνηση, ο Νίκος Πορτοκάλογλου αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (21/10) σε ηλικία 81 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους και πλέον επιδραστικούς τραγουδοποιούς της Ελλάδας, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου νοσηλευόταν από τις 6 Οκτωβρίου.

Ο θάνατός του οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός», έγραψε ο γνωστός μουσικός και ερμηνευτής σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου: