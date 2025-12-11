Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για ακύρωση της διαθήκης της – Θεωρεί ότι είναι πλαστή

Ο Φίλιππος Ηλιάδης, γιος της Καίτης Γκρέυ, κατέθεσε χθες, 10 Δεκεμβρίου, αγωγή ζητώντας την ακύρωση της ιδιόχειρης διαθήκης της μητέρας του, υποστηρίζοντας ότι είναι πλαστή. Στην επίμαχη διαθήκη, η λαϊκή τραγουδίστρια αφήνει μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της, Κωνσταντίνο, εξαιρώντας τον γιο της.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης βασίζει την αγωγή του στο επιχείρημα ότι, κατά το χρονικό διάστημα σύνταξης του εγγράφου, η Καίτη Γκρέυ δεν βρισκόταν σε κατάλληλη σωματική και πνευματική κατάσταση για να συντάξει έγκυρα τη διαθήκη.

«Επιφυλάσσομαι να ασκήσω μηνύσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους όπως σε αυτόν που παρέδωσε την διαθήκη, στον μάρτυρα που εξετάστηκε και σε αυτό που την δημοσίευσε. Όλοι θα νιώσουν τον πέλεκυ της δικαιοσύνης», είπε στην Super Κατερίνα ο Φίλιππος Ηλιάδης.

Να θυμίσουμε ότι η Καίτη Γκρέυ πέθανε σε ηλικία 100 ετών στις 19 Ιανουαρίου 2025, στην οικία της στη Νέα Σμύρνη, μετά από μακροχρόνια προβλήματα υγείας.

Η σπουδαία λαϊκή τραγουδίστρια είχε νοσηλευτεί πολλές φορές, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο τον Οκτώβριο του 2024, και επέστρεψε στο σπίτι της όπου και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: