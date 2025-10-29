Καίτη Γκρέυ: Ο μοναδικός της κληρονόμος μιλά για την διαθήκη της – «Θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή»

Η διαθήκη της σπουδαίας λαϊκής τραγουδίστριας, Καίτης Γκρέυ, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2025, άνοιξε, αποκαλύπτοντας την επιθυμία της. Η «Κυρά» του ελληνικού τραγουδιού, μέσω της ιδιόχειρης διαθήκης της, όρισε ως μοναδικό κληρονόμο ολόκληρης της περιουσίας της τον εγγονό της, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Η απόφαση της Καίτης Γκρέυ να αφήσει την περιουσία της στον εγγονό της δεν αποτέλεσε έκπληξη για το στενό της περιβάλλον, καθώς ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης υπήρξε το απόλυτο στήριγμά της και ο άνθρωπος που βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της μέχρι τον θάνατό της.

Για την απόφαση αυτή της γιαγιάς του μίλησε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης στην εφημερίδα «Espresso» και τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα.

«Είναι για μένα πολύ τιμητικό η γιαγιά μου να αποφασίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής της να σταθεί για μένα τόσο δίπλα μου, τόσο κοντά μου. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι πως θα σταθώ αντάξιος της τιμής που μου έκανε και θα τιμώ το όνομά της όσο είμαι στη ζωή.

Για μένα η γιαγιά μου ανέκαθεν υπήρξε και μάνα και πατέρας και ολόκληρη οικογένεια. Ποτέ δεν μαλώσαμε, ποτέ δεν ανταλλάξαμε άσχημες κουβέντες. Ήταν και είναι για μένα τα πάντα και αυτό νομίζω το αναγνώρισε και η ίδια με αυτή την καταλυτική απόφασή της να με επιλέξει. Ό,τι και να πω για τη γιαγιά μου είναι λίγο. Την ευχαριστώ για όλα.

Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές και όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν την απόφαση της γιαγιάς μου μέσω της διαθήκης της αλλά και της οικογένειάς μας, να μην αναφερθούμε ξανά δημοσίως σε αυτό το λεπτό οικογενειακό θέμα. Κάτι που και η ίδια θα το επιθυμούσε, αν βρισκόταν στη ζωή», είπε ο Κωνσταντίνος Ηλιάδης.