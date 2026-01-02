Καίτη Γαρμπή: «Ο Διονύσης ήταν για άλλα πράγματα, νιώθω ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί»

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή «Start» της ΕΡΤ, όπου μίλησαν για την κοινή τους πορεία και τη βαθιά τους σύνδεση. Η τραγουδίστρια υπογράμμισε πως στέκεται πάντα δίπλα στον σύζυγό της, μοιραζόμενη τις ανησυχίες του και αντιλαμβανόμενη τις καταστάσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη πως ο Διονύσης Σχοινάς αδικήθηκε καλλιτεχνικά, καθώς η φωνή του προοριζόταν για πιο ποιοτικές επιλογές. Όπως εξήγησε, οι αρχικές κατευθύνσεις της δισκογραφικής του εταιρείας περιόρισαν τις πραγματικές του δυνατότητες στο ξεκίνημα της καριέρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Οι δημόσιες ευχές για τα γενέθλια του γιου τους, Δημήτρη (pics)

Όλα όσα είπε η Καίτη Γαρμπή

«Είναι βασικό συστατικό με τον άνθρωπο που είσαι μαζί του χρόνια να σε θαυμάζει. Και όταν χάνεται ο θαυμασμός, χάνεται κι ο σεβασμός, γιατί πια δεν μετράει για σένα η αξία του συντρόφου σου και έτσι η σχέση παίρνει την κάτω βόλτα. Ό,τι λέει ο Διονύσης, ακριβώς τα ίδια νιώθω κι εγώ για εκείνον. Μια εποχή τα live του Διονύση κουνούσαν την Ελλάδα», είπε αρχικά η Καίτη Γαρμπή.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήταν γεγονός στην Αθήνα να πάνε να δουν τον Διονύση. Δηλαδή στην “Αυτοκίνηση”, έβαζε χίλια διακόσια άτομα μόνος του. Είναι ένας σπουδαίος μουσικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Πολλές φορές με πιάνει μία στεναχώρια, θα το πω αυτό. Ήταν για άλλα πράγματα ο Διονύσης».

«Θεωρώ ότι στην καριέρα του έχει αδικηθεί. Είπε light πράγματα, ξεκίνησε αλλιώς και μπήκε σε μία άλλη πορεία γιατί έτσι τον οδήγησε η δισκογραφική του εταιρεία. Ήθελε να πει άλλα, ήθελε να τραγουδήσει μεγάλους συνθέτες, μεγάλους στιχουργούς», εξομολογήθηκε η Καίτη Γαρμπή.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: