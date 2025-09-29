Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Επιστρέφουν στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας

Πού θα εμφανίζονται

Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Επιστρέφουν στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Δυναμική επιστροφή στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας ετοιμάζουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς που θα εμφανιστούν στην «Αυτοκίνηση» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι δυο τους ετοιμάζουν ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ, μαζί με το ζευγάρι θα εμφανίζεται και ο Δήμος Μπέκε.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι πρόσφατα έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες και την εκρηκτική χημεία τους το κοινό.

