Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Επιστρέφουν στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας

Δυναμική επιστροφή στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας ετοιμάζουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς που θα εμφανιστούν στην «Αυτοκίνηση» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι δυο τους ετοιμάζουν ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ, μαζί με το ζευγάρι θα εμφανίζεται και ο Δήμος Μπέκε.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι πρόσφατα έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες και την εκρηκτική χημεία τους το κοινό.