Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Επιστρέφουν στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας
Πού θα εμφανίζονται
Δυναμική επιστροφή στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας ετοιμάζουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς που θα εμφανιστούν στην «Αυτοκίνηση» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Οι δυο τους ετοιμάζουν ένα λαμπερό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ, μαζί με το ζευγάρι θα εμφανίζεται και ο Δήμος Μπέκε.
Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι πρόσφατα έδωσε μία μοναδική συναυλία στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες και την εκρηκτική χημεία τους το κοινό.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις