Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, αναμνήσεις και άφθονο συναίσθημα, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς υποδέχτηκαν μουσικά τον Σεπτέμβριο, χαρίζοντας μια μοναδική συναυλία στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στο πλαίσιο της επιτυχημένης περιοδείας τους «Love On Tour», που φέρει την υπογραφή της Panik Live Productions, το αγαπημένο ζευγάρι της showbiz ένωσε ξανά τις φωνές του στη σκηνή, 28 χρόνια μετά την τελευταία τους μουσική συνύπαρξη.

Με τις μεγάλες και διαχρονικές τους επιτυχίες, όπως «Πες το μ’ ένα φιλί», «Ευαισθησίες» και «Συγκοινωνούντα δοχεία», οι δύο καλλιτέχνες έγιναν ένα με τον κόσμο. Οι δυνατές ερμηνείες τους, τα μοναδικά ντουέτα και η αλληλεπίδραση που είχαν με το κοινό, το οποίο δεν σταμάτησε να τραγουδά και να τους αποθεώνει, δημιούργησαν μια αξέχαστη ατμόσφαιρα.

Η συναυλία στο Κατράκειο ήταν μόνο η αρχή για το φθινόπωρο που έρχεται. Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο αθηναϊκό κοινό, καθώς για δεύτερη συνεχή χρονιά θα εμφανίζονται στην «Αυτοκίνηση», μετά τις άκρως επιτυχημένες εμφανίσεις τους την περασμένη σεζόν.