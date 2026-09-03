Βίκυ Καγιά: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με δημιουργία Armani

Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε για ακόμη μία φορά στη Βενετία και περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, τραβώντας πάνω της όλα τα βλέμματα με το εντυπωσιακό look της.

Το γνωστό μοντέλο ταξίδεψε στην Ιταλία για τη μεγάλη κινηματογραφική διοργάνωση κι επέλεξε ένα άκρως λαμπερό look με έντονο fashion χαρακτήρα. Συγκεκριμένα η Βίκυ Καγιά φόρεσε ένα εντυπωσιακό σύνολο σε έντονη μπλε απόχρωση. Το outfit αποτελούνταν από ένα στράπλες τοπ με παγιέτες και ένα αέρινο παντελόνι από τούλι, με φαρδιά γραμμή και διαφάνειες.

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Η Βίκυ Καγιά ολοκλήρωσε το look με μυτερές γόβες στην ίδια απόχρωση και διακριτικά κοσμήματα, επιλέγοντας να κρατήσει το styling κομψό και χωρίς υπερβολές. Για τα μαλλιά της προτίμησε ένα sleek σινιόν με χωρίστρα στο πλάι, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε πιο διακριτικούς τόνους.

“Πολλά χρόνια γεμάτα αξέχαστες στιγμές στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. Ευχαριστώ την armani που κάθε φορά κάνει την εμπειρία να μοιάζει τόσο ξεχωριστή όσο και την πρώτη”.