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Ιράν-ΗΠΑ: Οργή στην Τεχεράνη μετά το πλήγμα σε γαμήλια τελετή – «Θα εκδικηθούμε» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» αυτό το αμερικανικό πλήγμα

Ιράν-ΗΠΑ: Οργή στην Τεχεράνη μετά το πλήγμα σε γαμήλια τελετή – «Θα εκδικηθούμε» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
IRANIAN IREVOLUTIONARY GUARD OFFICE (SEPAHNEWS)
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Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα υπάρξει εκδίκηση για τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους όταν αμερικανικός βομβαρδισμός έπληξε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν.

«Το αγνό αίμα αυτών των μαρτύρων (…) δεν θα μείνει ατιμώρητο και σίγουρα θα εκδικηθούμε για αυτό», δήλωσε ο Άχμαντ Βαχίντι σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» αυτό το αμερικανικό πλήγμα σε γάμο προχθές Τρίτη.

Ο αμερικανικός στρατός δεν αντέδρασε στην καταγγελία πως βομβάρδισε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι «δεν βάζει ποτέ στο στόχαστρο αμάχους, αντίθετα με τους Φρουρούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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