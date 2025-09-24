Ηρώ Μουκίου: «Μετά τον όγκο στον νωτιαίο μυελό, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία και κοινωνώ»

Η Ηρώ Μουκίου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην Κατερίνα Καινούργιου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για την περιπέτεια της υγείας της. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως η ίδια και η επίσης ηθοποιός και φίλη της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, είχαν διαγνωστεί με την ίδια σοβαρή ασθένεια.

«Μετά το πρόβλημα της υγείας μου, νηστεύω, επισκέπτομαι την εκκλησία, κοινωνώ και προσπαθώ να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Αυτός ο όγκος ήταν στην σπονδυλική στήλη, δηλαδή η κακοήθεια που δεν διαπιστώθηκε, έπρεπε να γίνει ένα χειρουργείο 12ωρο. Υπέγραψα ότι δεν θα μείνω τυφλή, κουτσή, ανάπηρη, γιατί είναι ένας όγκος μέσα στον νωτιαίο μυελό. Δεν είναι απλό πράγμα», είπε αρχικά η Ηρώ Μουκίου.

Και συνέχισε λέγοντας: «Βέβαια τα χειρότερα, αλλά και πάλι υπήρχε ένας κίνδυνος και προσευχόμουν πάρα πολύ. Η προσευχή μου έδωσε δύναμη να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση και το παιδί ήταν 5-6 χρονών, ένας παράγων πιο επιβαρυντικός για το τι θα γίνει το παιδί αυτό. Δεν χάνω την πίστη μου με όλες τις δοκιμασίες».

Να θυμίσουμε ότι η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το βράδυ του Σαββάτου 23 Αυγούστου, σε ηλικία 41 ετών. Η ίδια ήταν μια δυναμική γυναίκα που στάθηκε στο πλευρό του Ντέμη Νικολαΐδη για περίπου 2,5 χρόνια, προσφέροντας του τη στήριξή της.