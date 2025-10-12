Πως αντέδρασε η Ιούλια Καλλιμάνη σε απρεπές φράσεις θαμώνα την ώρα που τραγουδούσε (Βίντεο)

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται η Ιούλια Καλλιμάνη. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, γνωστή για τη δυναμική της παρουσία και την εκρηκτική φωνή της, κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν θαμώνα που αποφάσισε να… ξεφύγει από τα όρια.

Σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο συγκεκριμένος θαμώνας ζήτησε το μικρόφωνο για να πει μια μαντινάδα. Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε κάθε άλλο παρά μαντινάδα θύμιζε, καθώς μέσα στα λόγια του υπήρχε μια απρεπής φράση, η οποία —όπως φάνηκε— στόχευε προς την ίδια την τραγουδίστρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιούλια Καλλιμάνη, αιφνιδιασμένη αρχικά, γύρισε προς το μέρος του και ρώτησε εμφανώς ενοχλημένη:

«Αυτό πάει για μένα;»

Ο άνδρας προσπάθησε να μαζέψει την κατάσταση, απαντώντας βιαστικά «όχι, όχι», όμως το κλίμα είχε ήδη αλλάξει. Η ερμηνεύτρια δεν άφησε το περιστατικό να περάσει έτσι και, με τον δικό της μουσικό και καυστικό τρόπο, του απάντησε επί σκηνής, αυτοσχεδιάζοντας στίχους στο ίδιο ύφος — κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Το βίντεο έχει γίνει viral, με τους χρήστες να διχάζονται στα σχόλια. Πολλοί επικρότησαν τη στάση της, λέγοντας πως «καλά έκανε και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους», ενώ άλλοι θεώρησαν πως δεν έπρεπε να “πέσει στο επίπεδό του”, όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, η Ιούλια Καλλιμάνη απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν αφήνει τίποτα να την προσβάλει ανενόχλητη — και πως μπορεί να απαντήσει με δύναμη και χιούμορ, ακόμη κι όταν η βραδιά παίρνει απρόσμενη τροπή.