Ιουλία Καλλιμάνη: «Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι» είπε για το περιστατικό με θαμώνα που της έριξε λουλούδια με νερό

Θέση για το περιστατικό με πελάτη που της έριξε λουλούδια με νερό πήρε με ανάρτησή της η τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε η κίνηση αυτή δεν δείχνει σεβασμό και θα αντιδράει όπως ακριβώς πρέπει.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα.

Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη. Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό.

Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση» ανέφερε.