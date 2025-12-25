Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε ξανά με θαμώνα – Τον έβρισε γιατί της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο (βίντεο)

Ακόμα μια έντονη στιγμή είχε επί σκηνής η Ιουλία Καλλιμάνη, σχεδόν δύο μήνες μετά τη χυδαία μαντιναδα που της είχε πει θαμώνας στο νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν.

Αυτή τη φορά, η τραγουδίστρια δέχτηκε… “βροχή” από λουλούδια κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε κέντρο στην Κρήτη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, ενώ βρισκόταν στη σκηνή και τραγουδούσε, νευρίασε όταν κάποιος θαμώνας της έριξε λουλούδια μαζί με νερό στο πρόσωπό της, όπως ακούγεται να λέει η ίδια σε βίντεο.

Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, πλησίασε εκνευρισμένη τον θαμώνα ζητώντας του εξηγήσεις. Μάλιστα, γυρίζοντας την πλάτη της έβρισε, χωρίς όμως να δώσει συνέχεια στο περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε εκνευριστεί με άλλο θαμώνα, όταν ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή, της απηύθυνε μια χυδαία μαντινάδα.

Και σε παίρνουν π* κ* σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», είχε ακουστεί να της λέει, με την ίδια να απαντά αμέσως: «Εμένα βρε μαλ* βρήκες τώρα; Βρε δε γα* λέω εγώ από κώ. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».