Μαρίνα Σταυράκη: Επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία – «Είμαι πολύ ωραία, είναι αλήθεια»

Η Μαρίνα Σταυράκη επιβεβαίωσε τη νέα της σχέση με τον γοητευτικό Τούρκο επιχειρηματία Bülent Özkan, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό». Το ζευγάρι εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» από τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη κατά την άφιξή του από μια κουραστική πτήση.

Αν και προσπάθησαν ευγενικά να αποφύγουν τις κάμερες, ο επιχειρηματίας δήλωσε πως η Ελλάδα του αρέσει πολύ και χαρακτήρισε τη Μαρίνα Σταυράκη ιδιαίτερα όμορφη.

Η ίδια, φανερά ανανεωμένη, ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην την ταλαιπωρούν, παραδεχόμενη πως όσα έχουν γραφτεί για την προσωπική της ζωή αληθεύουν.

Όλα όσα είπε η Μαρίνα Σταυράκη

«Είναι πολύ ωραία στην Ελλάδα, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Η Μαρίνα είναι πολύ όμορφη», είπε ο Τούρκος επιχειρηματίας.

«Είμαι πολύ ωραία, χρόνια πολλά και γεια σας! Ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου είναι αλήθεια, μην με ταλαιπωρείτε. Γιατί να μην επιβεβαιώσω τη σχέση μου; Χρόνια πολλά, γεια σας. Θα τα πούμε άλλη στιγμή, ήταν πολύ δύσκολη η πτήση», ανέφερε με την σειρά της η Μαρίνα Σταυράκη.

Οι δυο τους αποχώρησαν γρήγορα από τον χώρο των αφίξεων, υποσχόμενοι να μιλήσουν εκτενέστερα για τον έρωτά τους κάποια άλλη στιγμή.

Θυμίζουμε ότι η Μαρίνα Σταυράκη και ο Γιώργος Πατούλης παντρεύτηκαν το 1986 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η Μαρίνα Σταυράκη στάθηκε ενεργά στο πλευρό του Γιώργου Πατούλη σε όλες τις πολιτικές του μάχες —από τον Δήμο Αμαρουσίου έως την Περιφέρεια Αττικής— ενώ παράλληλα ανέπτυξε τη δική της αυτόνομη δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε κοινωνικούς φορείς, όπως η UNESCO Βορείων Προαστίων.

Μετά από 35 χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους το 2021. Η διαδικασία ήταν αρχικά δύσκολη για εκείνη, καθώς είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε τον χωρισμό, αλλά τελικά το διαζύγιο ήταν συναινετικό.