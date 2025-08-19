Ιωάννα Μαλέσκου: Πότε και πού θα γίνει η βάπτιση της κόρης της – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς ετοιμάζονται πυρετωδώς για ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής τους: τη βάπτιση της κόρης τους. Οι λεπτομέρειες για την τελετή αποκαλύφθηκαν σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στη μεγάλη αυτή στιγμή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μυστήριο θα τελεστεί την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς. Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται με την αποκάλυψη ότι η μικρή θα πάρει δύο ονόματα.

Τα ονόματα που θα πάρει η κόρη τους

Το ένα από αυτά θα είναι Μαρία, προς τιμήν της μητέρας του Κωνσταντίνου Δανιά, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024. Η επιλογή αυτή δείχνει την επιθυμία του ζευγαριού να τιμήσει τη μνήμη της, εντάσσοντας το όνομά της στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Η βάπτιση θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, καθώς η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς επιθυμούν να κρατήσουν αυτή την τόσο προσωπική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι, που πάντα προστάτευε την ιδιωτικότητά του, θέλει να μοιραστεί τη χαρά του μόνο με τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα.

