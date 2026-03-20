Ένα δυσάρεστο περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαρτίου 2026, προκαλώντας αναστάτωση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός, κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Κύπρο, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όλα ξεκίνησαν από την απρεπή συμπεριφορά ενός θαμώνα. Ο εν λόγω άντρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του επειδή ο καλλιτέχνης δεν ερμήνευσε συγκεκριμένα τραγούδια που του είχε ζητήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρεξήγηση κλιμακώθηκε γρήγορα όταν ένας από τους μουσικούς της ορχήστρας του Ηλία Βρεττού προσπάθησε να παρέμβει για να προστατεύσει τον τραγουδιστή και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Αντί όμως η ένταση να εκτονωθεί, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να δεχτεί επίθεση.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ηλία Βρεττού μετά τον ξυλοδαρμό

Μιλώντας στην κάμερα της πρωινής εκπομπής, επιβεβαίωσε το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα «ατυχές περιστατικό». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε όντως ένα περιστατικό με έναν θαμώνα στην Κύπρο, αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είμαι καλά, είμαι εδώ και προχωράμε παρακάτω».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο τραγουδιστής τόνισε πως επιθυμεί να απασχολεί μόνο με τη δουλειά και τα τραγούδια του και όχι με τέτοιου είδους αρνητικές ειδήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι στο επάγγελμά τους προκύπτουν ενίοτε δύσκολες καταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση.