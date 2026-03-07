Η συγκινητική ανάρτηση της Καίτη Φίνου για την απώλεια του Χρήστου Βαλαβανίδη (εικόνες)

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αποχαιρέτησε η γνωστή ηθοποιός Καίτη Φίνου τον αγαπημένο συνάδελφο Χρήστο Βαλαβανίδη, μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από στιγμές που είχαν ζήσει μαζί, τόσο σε εξόδους τους όσο και πάνω στο θεατρικό σανίδι, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του και να εκφράσει τη θλίψη της για την απώλειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ηθοποιός με μεγάλο ταλέντο, θεατρικό ήθος, ευγενικός με όλους, πάντα χαμογελαστός και διασκέδαζε στις εξόδους μας πάντα με την ψυχή του. Συλλυπητήρια στην οικογένεια του και την οικογένειά του θεάτρου. Καλό ταξίδι στο φως».

Η δημοσίευση της Καίτη Φίνου συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να αφήσουν σχόλια συμπαράστασης και να αποχαιρετήσουν με τη σειρά τους τον σπουδαίο ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη.

Οι φωτογραφίες που συνόδευαν το μήνυμά της αποτυπώνουν στιγμές φιλίας, συνεργασίας αλλά και χαράς, θυμίζοντας το πόσο αγαπητός ήταν ο καλλιτέχνης τόσο στον χώρο του θεάτρου όσο και στους συναδέλφους του.