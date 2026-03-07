Χρήστος Βαλαβανίδης: «Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός – Τα προβλήματα υγείας και οι τελευταίες στιγμές

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

H είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο, με ανάρτησή τους στη σελίδα «Από Κοινού Θέατρο».

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγίο σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους», αναφέρουν σε ανακοίνωση στη σελίδα στα social media.

Τα προβλήματα υγείας

Ο ηθοποιός το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Μάλιστα, κατά την περίοδο των εορτών είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, ενώ μετά την έξοδό του είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη περιπέτεια που περνούσε με την υγεία του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε».

Ο ίδιος είχε περιγράψει τη δοκιμασία που περνούσε, προσθέτοντας: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…».

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικό Θέατρο το 1973 και στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους, καθώς και με τις δύο μεγάλες κρατικές σκηνές της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε σχεδόν όλα τα είδη του θεάτρου, από το αρχαίο δράμα και την αττική κωμωδία μέχρι το κωμειδύλλιο, την οπερέτα, το σύγχρονο και το μουσικό θέατρο, αλλά και την παντομίμα και την επιθεώρηση.

Στο θεατρικό του ενεργητικό περιλαμβάνονται πολλές σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων οι «Μορμόλης» και «Παπουτσωμένος γάτος», «Το ημέρωμα της στρίγγλας», «Τα οράματα της Σιμόν Μασάρ», «Άλκηστη – Κύκλωπας», «Κατζούρμπος», «Η τύχη της Μαρούλας», «Η τρελή του Σαγιό», «Κύκλωπας – Εκάβη», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» και «Ντόλλυ».

Στο πλαίσιο συνεργασίας του με το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου συμμετείχε στην παράσταση «Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβος Καμπανέλλης, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Στέλιου.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το Από Μηχανής Θέατρο, μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε έναν σύγχρονο θεατρικό χώρο στην Αθήνα.

Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές ακόμη παραγωγές, όπως στις «Φυλλωσιές» του Lars Norén, στην «Αντίστροφη ψυχολογία» του Charles Ludlam και στους «Σιδεράδες» του Miloš Nikolić.

Στις εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας το 2004 ερμήνευσε τον μονόλογο «Εγώ, η μάνα μου» του Joop Admiraal.

Μεταξύ άλλων, υποδύθηκε τον Alfred Hitchcock στο έργο «Χίτσκοκ Μπλοντ», ενώ συμμετείχε και στη θεατρική μεταφορά του «Ντόγκβιλ» του Lars von Trier στο Εθνικό Θέατρο.

Ακόμη, συμμετείχε στην παράσταση «Δωδέκατη Νύχτα» του William Shakespeare με το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, ενώ εμφανίστηκε στο «Τάνγκο» του Sławomir Mrożek σε σκηνοθεσία Σπύρος Ευαγγελάτος.

Το καλοκαίρι του 2006 εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, ερμηνεύοντας τον ρόλο του Βδελυκλέωνα στις «Σφήκες» του Αριστοφάνης. Την περίοδο 2006–2007 συμμετείχε στο μιούζικαλ «Το μαγαζάκι του τρόμου», όπου υποδύθηκε τον Μούσνικ.

Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη σκηνοθεσία, παρουσιάζοντας τον «Παπουτσωμένο γάτο» στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ενώ σκηνοθέτησε και την «Αντίστροφη ψυχολογία» του Λάντλαμ. Επίσης είχε αναλάβει τη μουσική επιμέλεια σε αρκετές θεατρικές παραγωγές, όπως «Λίστα γάμου», «Σιδεράδες» και «Ο έρωτας δαγκώνει», καθώς και την ηχητική επένδυση στην παράσταση «Αναζητώντας τον Οιδίποδα».

Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, με συμμετοχές σε δημοφιλείς σειρές όπως «Το μινόρε της αυγής», «Οι αυθαίρετοι», «Σιγά, η πατρίδα κοιμάται», «Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια» και «Λίστα γάμου».

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκος Περάκης, «Η φωτογραφία» του Νίκος Παπατάκης, «Πάμπτωχοι Α.Ε.» καθώς και στο «Το κλάμα βγήκε απ’ τον Παράδεισο» των Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου.