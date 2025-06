Η Σίσσυ Δουτσίου, διεθνώς καταξιωμένη spoken word artist και ηθοποιός, παρουσιάζει για πρώτη φορά το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο άλμπουμ της «Προσβολή Δημοσίας Αιδούς», την Παρασκευή 13 Ιουνίου, στην ταράτσα του Ρομάντσο.

Σε μια ιδιαίτερη οπτικοακουστική βραδιά, με φόντο τον αθηναϊκό ουρανό, η Δουτσίου συναντά στη σκηνή τέσσερις ξεχωριστούς καλλιτέχνες της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής: Δεσποινίς Τρίχρωμη, capétte, Cilia Katrali και Tasos Sagris & Whodoes, σε ένα πολυσυλλεκτικό live που ισορροπεί ανάμεσα στο spoken word, την avant-pop, την indie και την trip hop.

Σχετικά με το άλμπουμ

Το «Προσβολή Δημοσίας Αιδούς» (Insult of Public Modesty) κυκλοφορεί από την Inner Ear σε συνεργασία με το +Institute [for Experimental Arts].

Αποτελεί την πιο τολμηρή και πλήρη spoken word κυκλοφορία στην Ελλάδα, με ελληνικό στίχο, 8 κομμάτια και διάρκεια 40 λεπτών. Συμμετέχουν μουσικοί από Ελλάδα, Καναδά και Ρωσία, όπως οι Orphx, Blakaut, Dimitris Koufoudakis (Fer De Lance), Biomass και Van Fog.

Ακούστε το κομμάτι «Αθήνα»:

