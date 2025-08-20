Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM – Ο κομβικός ρόλος της στο ριάλιτι μόδας

Η τηλεοπτική σκηνή ετοιμάζεται για μια από τις μεγαλύτερες επιστροφές της χρονιάς, καθώς η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει έναν κομβικό ρόλο στη νέα σεζόν του GNTM. Τα πρώτα trailers που έχουν ήδη κυκλοφορήσει δεν αφήνουν καμία αμφιβολία: ο διαγωνισμός αλλάζει ριζικά, με την ίδια να βρίσκεται στην καρδιά της ανανέωσης, λειτουργώντας ως η ψυχή και ο βασικός καθοδηγητής των νέων μοντέλων.

«Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει», τονίζει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, υπογραμμίζοντας πως η νέα σεζόν θα εστιάσει στην ουσία και στην εξέλιξη των συμμετεχόντων.

Η ίδια, με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο του modeling και τη διεθνή της πορεία, αναλαμβάνει να γίνει το πρόσωπο που στηρίζει, συμβουλεύει και εμπνέει τα μοντέλα.

Ο κομβικός ρόλος της στο ριάλιτι μόδας

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έχοντας περάσει από τη θέση των διαγωνιζομένων, φέρνει μαζί της την πραγματική εμπειρία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να καθοδηγήσει τα νέα ταλέντα. Ο ρόλος της είναι πλέον πολυδιάστατος, αφού, πέρα από τον καθοδηγητικό της χαρακτήρα, θα έχει και έναν ρόλο-κλειδί στη λήψη των τελικών αποφάσεων.

Το GNTM, με τη συμβολή της, μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο, όπου η εικόνα που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η όμορφη, αλλά αυτή που εμπνέει και κατακτά πασαρέλες, εξώφυλλα και τις καρδιές του κοινού.