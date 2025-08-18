Ηλιάνα Παπαγεωργίου & Γιάννης Καραβασάνης: Χέρι – χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου (vid)

Διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία βρίσκεται σε πυρετώδη γυρίσματα για το GNTM6 και το Shopping Star. Η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, όπου απαθανατίστηκε μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, περπατώντας χέρι-χέρι στα γραφικά σοκάκια των Ματογιαννίων.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, απόλαυσε χαλαρές στιγμές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Mykonos Live TV κατέγραψε τη ρομαντική τους βόλτα, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να δείχνει ανανεωμένη και χαλαρή, ενώ ο Γιάννης Καραβασάνης κρατούσε χαμηλό προφίλ.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, πάντα κομψή, επέλεξε για την περίσταση ένα μεταξωτό σορτς, συνδυασμένο με μια μακριά κίτρινη ζακέτα, λευκά σανδάλια και μια τσάντα Louis Vuitton. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καραβασάνης φόρεσε ένα λευκό παντελόνι, μαύρο t-shirt και σανδάλια.

Το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί ξανά στο παρελθόν και είχε χωρίσει, έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του. Όπως η ίδια η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει δηλώσει, βρίσκεται σε μια φάση που θέλει να ζήσει τον αρραβώνα της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις έχουν αναβάλλει προς το παρόν τον γάμο, ωστόσο το ζευγάρι δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή της κοινής του πορείας, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη τους έχει ανθίσει ξανά.

