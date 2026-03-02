Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έγινε… Μέριλιν Μονρόε – Η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της (pics)

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μια από τις πιο γοητευτικές και ενδιαφέρουσες παρουσίες της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, προχώρησε πρόσφατα σε μια ριζική αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση, αφήνοντας πίσω τις γνώριμες σκούρες αποχρώσεις των μαλλιών της για χάρη του εμβληματικού ξανθού της Μέριλιν Μονρόε.

Αυτή η μεταμόρφωση δεν έγινε στα πλαίσια μιας απλής ανανέωσης, αλλά για τις ανάγκες του νέου της καλλιτεχνικού στοιχήματος. Η ηθοποιός καλείται να ενσαρκώσει τη θρυλική χολιγουντιανή σταρ στη νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, σε ένα έργο που υπόσχεται να ρίξει φως στις άγνωστες πτυχές της πιο παρεξηγημένης γυναίκας του 20ού αιώνα.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της έγινε γρήγορα viral, καθώς το πλατινέ ξανθό και το στυλ της Μέριλιν Μονρόε αναδεικνύουν μια διαφορετική, πιο ευάλωτη αλλά και εκρηκτική πλευρά της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου.

Όπως η ίδια έχει αναφέρει σε δηλώσεις της, η προσέγγιση ενός τέτοιου ρόλου απαιτεί όχι μόνο οπτική ταύτιση αλλά και βαθιά ψυχολογική μελέτη, καθώς η Μέριλιν δεν ήταν απλώς ένα sex symbol, αλλά μια γυναίκα με τρομερές εσωτερικές συγκρούσεις.

Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνιση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου:

«Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase» – Η υπόθεση

Στις 5 Αυγούστου 1962 η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται νεκρή.

Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται οριστικά σε μύθο.

Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό.

Πίσω από την εικόνα κρύβεται μια γυναίκα μόνη και ευάλωτη. Και πίσω από αυτήν, μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης και αποφασιστικότητας. Ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα λαμπερή και ταυτόχρονα απελπισμένη.

Εκκινώντας από τη νύχτα του θανάτου της, η ζωή της Μέριλιν ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις και μαρτυρίες. Ισχυροί άνθρωποι του πολιτικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, γάμοι, ερωτικές σχέσεις και οικεία πρόσωπα διαπερνούν τη ζωή της — μια ζωή που ακροβατεί ανάμεσα στη ματαιοδοξία και στην ανάγκη για αληθινή σύνδεση.

Μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για ένα σύμβολο, που αποκαλύπτεται στις πιο ανθρώπινες και ευάλωτες πλευρές του.

Δείτε παρακάτω το trailer: