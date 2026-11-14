Κυριάκος Μητσοτάκης: Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη

Η απώλεια δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, μας γεμίζει με βαθιά θλίψη. Η σκέψη μας βρίσκεται, τώρα, στις οικογένειές τους, στις οποίες εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Το ίδιο και στη μεγάλη οικογένεια του πυροσβεστικού σώματος, που σήμερα θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το τραγικό γεγονός έρχεται να υπενθυμίσει το μέγεθος της προσφοράς των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος, που με αυταπάρνηση θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για την προστασία όλων μας», προσθέτει ο πρωθυπουργός και εύχεται στον πυροσβέστη που τραυματίστηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση.