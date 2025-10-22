Γρηγόρης Πετράκος: «Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα, ανόητοι όσοι τον χλευάζουν»

Ο Σταμάτης Γονίδης έχει γίνει πολλές φορές θέμα συζήτησης για τις δηλώσεις του σχετικά με υπερφυσικές ικανότητες, ισχυριζόμενος ότι μπορεί να μετακινεί αντικείμενα με το μυαλό του. Την Τετάρτη (22.10.2025), ο συνάδελφός του, Γρηγόρης Πετράκος, επιβεβαίωσε την ικανότητα αυτή, μιλώντας στο «Happy Day».

Ο Γρηγόρης Πετράκος, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αναφέρθηκε στον Σταμάτη Γονίδη και στους ισχυρισμούς του, βάζοντας τέλος στις αμφιβολίες πολλών.

«Δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια έχω δραστηριοποιηθεί πιο πολύ, γιατί παλιά ήμουν λίγο τεμπελάκος. Τώρα είμαι στο στούντιο και ετοιμάζω ένα τραγούδι που θα βγει μέσα στον μήνα», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε λέγοντας: «Είμαι πολέμιος της ψηφιοποίησης… Οι νέες ταυτότητες είναι σαν Δούρειος Ίππος ώστε να μπει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Λέει τη λέξη ταυτότητα, δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα πολίτη. Γιατί τη λέμε ταυτότητα; Δεν είναι αν περιέχει μέσα τα υγειονομικά μου τα φορολογικά μου στοιχεία».

«Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα και όσοι τον χλευάζουν να τους πω ότι είναι ανόητοι. Δεν με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί έναν βαρύ αναπτήρα», δήλωσε ακόμα ο Γρηγόρης Πετράκος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: