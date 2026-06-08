Ανέστης Ευαγγελόπουλος: “Θα είμαι ο κουμπάρος της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή”

Την αποκάλυψη ότι θα είναι κουμπάρος στον γάμο της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή έκανε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

Ο παρουσιαστής του vidcast “Anestea the podcast”, σε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είπε: «Θα είμαι κουμπάρος της Κατερίνας και του Παναγιώτη. Είμαι πολύ χαρούμενος για την κουμπαριά γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά. Εντάξει, με την Κατερίνα μας δένει χρόνια φιλία, το έχω ξαναπεί, ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα. Έχουμε περάσει μαζί πάρα πολλά πράγματα και είναι χαρά μου. Πρώτη φορά θα γίνω κουμπάρος. Είμαι λίγο αγχωμένος σε αυτό, μεταξύ μας» αποκάλυψε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος.

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«Γενικά θεωρώ πολλή θυματοποίηση από πολλά δημόσια πρόσωπα που μιλάνε για hate comments όλη την ώρα και τα λοιπά. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κάνεις μια δουλειά η οποία έχει τόσα οφέλη και είναι δημόσια, οφείλεις να είσαι οκέι και με τα αρνητικά comments. Δηλαδή, εγώ δεν τάσσομαι υπέρ του να βγαίνουμε να απαντάμε σε όλα. Εκτός αν κάποιος φτάνει στα όρια της εμμονής, αλλά και πάλι και εκεί, η ζωή τους έχει τοποθετήσει εκεί που πρέπει, πιστεύω ήδη. Νομίζω αυτό που τα κυρίευσε όλα ήταν ο φόβος, για το ότι θα είμαι ας πούμε ο γιος αυτουνού που κατηγορείται» τόνισε .

Για τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος απάντησε: «Τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε μια υπόθεση και το πώς αυτή επιδρά στον ψυχισμό ενός παιδιού, που… πραγματικά, καλείται να ξανασυστηθεί στον ίδιο του τον πατέρα, στον εαυτό του, το να αντιμετωπίζει διαφορετικά την κοινωνία… Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είδα ένα παιδί το οποίο τιμά την αλήθεια και έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό του. Ήταν και πρόθεσή του να έρθει, δεν σου κρύβω».