Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού;
Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι τα 3 νέα ψηφιακά εργαλεία θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι – «Θαύμα μας σε περιμένουμε»

Είναι παντρεμένη με τον Άγγελο Ανδριανό

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι – «Θαύμα μας σε περιμένουμε»
@Giota Tsimprikidou
DEBATER NEWSROOM

Την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής της διανύει η ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς περιμένει να έρθει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Την ανακοίνωσε έκανε η ίδια ανεβάζοντας μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram με φουσκωμένη κοιλίτσα και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι παντρεμένοι εδώ και έναν χρόνο με τον Άγγελος Ανδριανό. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 5,5 χρόνια σχέσης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ