Γιώτα Τσιμπρικίδου: Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι – «Θαύμα μας σε περιμένουμε»
Είναι παντρεμένη με τον Άγγελο Ανδριανό
Την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής της διανύει η ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς περιμένει να έρθει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.
Την ανακοίνωσε έκανε η ίδια ανεβάζοντας μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram με φουσκωμένη κοιλίτσα και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».
H Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι παντρεμένοι εδώ και έναν χρόνο με τον Άγγελος Ανδριανό. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 5,5 χρόνια σχέσης.
