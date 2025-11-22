Γιώτα Τσιμπρικίδου: Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι – «Θαύμα μας σε περιμένουμε»

Την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής της διανύει η ραδιοφωνική παραγωγός Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς περιμένει να έρθει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Την ανακοίνωσε έκανε η ίδια ανεβάζοντας μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram με φουσκωμένη κοιλίτσα και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε «Θαύμα μας, σε περιμένουμε».

H Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι παντρεμένοι εδώ και έναν χρόνο με τον Άγγελος Ανδριανό. Οι δυο τους ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 5,5 χρόνια σχέσης.