Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό – «Συγκίνηση, χαρά και υπερηφάνεια»

Σε κλίμα συγκίνησης και μεγάλης χαράς, η οικογένεια του Γιώργου Τσαλίκη γιόρτασε σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, την ορκωμοσία του μεγαλύτερου γιου τους, Βασίλη, στο Πολεμικό Ναυτικό. Η τελετή έλαβε χώρα στον Πόρο, όπου ο 22χρονος Βασίλης Τσαλίκης εντάχθηκε επίσημα στις τάξεις του Ναυτικού.

Πιο αναλυτικά, ο Γιώργος Τσαλίκης και η σύζυγός του, Δώρα Δημητροπούλου, βρέθηκαν στον Πόρο μαζί με τους άλλους δύο γιους τους, τον Χάρη και τον Άγγελο, προκειμένου να καμαρώσουν τον Βασίλη.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής, θέλοντας να μοιραστεί τη μεγάλη του χαρά, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό φωτογραφίες με τον γιο του, Βασίλη, ντυμένο ναύτη. Ποζάροντας δίπλα του, ο Γιώργος Τσαλίκης έδειχνε εμφανώς συγκινημένος και γεμάτος καμάρι για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του μεγαλύτερου γιου του.

«Η πρώτη μέρα που σε αφήσαμε ζορισμένο στον Πόρο με τα μάτια σου βουρκωμένα ήταν και για μας ένα ζόρι περίεργο… πρωτόγνωρο… Προχθές στη βραδιά του ναύτη σας είδα όλους αλλιώς… πιο ώριμους… πιο έτοιμους και ξαφνιάστηκα όταν μετά από 2 ώρες και 40 λεπτά ξέφρενου γλεντιού και εκτόνωσης όλοι αγκαλιά στο φιναλε είπατε τον εθνικό ύμνο με τις φλέβες στο λαιμό σας να πετάγονται από την ένταση!

Εκεί λέω κάτι έγινε εδώ… καλό!! Και σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο και ήρθε και η επιβεβαίωση. Σας αφήσαμε παιδιά και σας παραλάβαμε άντρες! Πώς γίνεται αυτό το μαγικό… δεν ξέρω… Μέσα σε ένα μήνα!

Μπράβο θα πω εγώ στους ανθρώπους που σας εκπαίδευσαν! Μπράβο και στο ήθος σας… Γιατί είστε καλά παιδιά. Λατρεύω τους νέους ανθρώπους… Θεωρώ ότι είναι πιο καθαροί… πιο αμόλυντοι… πιο έτοιμοι να δεχτούν το καλό και να το πολλαπλασιάσουν ή να το επιστρέψουν…

Παρέες, καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις για εσάς σε αυτή τη βασική σας εκπαίδευση, συγκίνηση χαρά και περηφάνια για εμάς… Καλή θητεία αγόρι μου! Σε λατρεύουμε!», έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσαλίκης: