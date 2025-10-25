Γιώργος Τσαλίκης: Έγινε 50 ετών και το γιόρτασε με ένα μεγάλο πάρτι – «Ευχαριστώ τον Θεό που με έφτασε μέχρι εδώ»

Τα 50α γενέθλιά του γιόρτασε το βράδυ της Παρασκευής (24.10) ο Γιώργος Τσαλίκης και διοργάνωσε ένα πάρτι για τους φίλους του.

Τη διασκέδαση της βραδιάς ανέλαβε ο Διονύσης Σχοινάς. Λίγο πριν ο Γιώργος Τσαλίκης σβήσει την τούρτα με τα κεράκια του, προβλήθηκε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, μέσα από το οποίο μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα.

«Θέλω να πω ευχαριστώ στον Θεό που με έφτασε μέχρι τα 50 και μπορώ να ονειρεύομαι», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την πορεία του και τους ανθρώπους που έχει δίπλα του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύζυγό του Δώρα που τη χαρατήρισε ως «τον πιο καλό άνθρωπο που έχει γνωρίσει». Όπως τόνισε «της χρωστάω πάρα πολλά — τα τρία μας παιδιά, τα όνειρά μας, μια ζωή μαζί». Παράλλήλα, μιλώντας για τους γιους του, Βασίλη, Χάρη και Άγγελο, δήλωσε περήφανος πατέρας.

«Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πως έχω μια αποστολή. Η αποστολή μου είναι να αγωνίζομαι για το φως και για το καλό. Για εμένα φως και καλό είναι ο Θεός. Σας ευχαριστώ όλους που είστε δίπλα μου, ευχαριστώ την Κατερίνα μου, που είναι σαν αδερφή μου και το στήριγμά μου», πρόσθεσε.