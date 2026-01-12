Γιώργος Πολύχρος – Το βιογραφικό του παίκτη του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Ο Γιώργος Πολύχρος αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα του Survivor 2026, έχοντας ήδη ξεχωρίσει στην ομάδα των «Επαρχιωτών» για τη δυναμικότητά του. Ο νεαρός γυμναστής από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης έχει εισβάλει αποφασιστικά στους στίβους μάχης του Άγιου Δομίνικου με στόχο τη νίκη.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Γιώργος Πολύχρος αποφάσισε να αφήσει την καθημερινότητά του στην επαρχία για να δοκιμάσει τις αντοχές του στους απαιτητικούς στίβους μάχης του Αγίου Δομινίκου.

Όσον αφορά τις σπουδές του, ο Γιώργος ασχολείται με την προπονητική, η οποία του έχει προσφέρει την απαραίτητη πειθαρχία και την ψυχική δύναμη που απαιτείται για τη συμμετοχή του στο φετινό ριάλιτι επιβίωσης.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαθέτει

Έχει τρία αδέλφια και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας ψαράς, ένα επάγγελμα που του έχει χαρίσει σωματικές αντοχές και εξοικείωση με δύσκολες συνθήκες.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, το οποίο προβάλλει και μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό του στο TikTok, είναι πως δηλώνει ικανός να φάει τα πάντα ωμά.

Στις διαπροσωπικές του σχέσεις, είναι ευθύς με όλους και του αρέσει να κάνει πλάκες στους φίλους του. Αν και δείχνει σεβασμό προς τους άλλους, δηλώνει πως του αρέσει να είναι αρχηγός και να κερδίζει μέσα από τις πράξεις και τη στάση ζωής του.