Γιώργος Μαζωνάκης: Ξανά στο Δρομοκαΐτειο σήμερα για νέες εξετάσεις

Συνεχίζεται η περιπέτεια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος σήμερα Πέμπτη θα βρεθεί ξανά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο», για να υποβληθεί σε νέες εξετάσεις.

Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποφασιστεί εάν ο δημοφιλής τραγουδιστής θα λάβει εξιτήριο ή αν θα δοθεί παράταση στην θεραπευτική άδεια που έχει λάβει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή για εκτίμηση, ανήμερα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου και ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του.

Εκεί, παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να του χορηγήσουν θεραπευτική άδεια.

Η τελική κρίση των γιατρών θα κρίνει αν ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, από την πλευρά του, εξέφρασε την αντίθεσή του στον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο, δηλώνοντας στο Star πως «ο προσωρινός μου εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να απαιτεί ψυχιατρική φροντίδα. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία».

Από την πλευρά της, η οικογένειά του είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

«Ίσως εγώ είμαι ο τρελός…»

Εν τω μεταξύ, σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε ένα βίντεο-καρφί με το τραγούδι «Τρελός» που είχε ερμηνεύσει ο ίδιος προς όσους ήθελαν το κακό του.

Το βίντεο δείχνει τον τραγουδιστή ως «χάρτινη καρικατούρα» και να παίζει το τραγούδι του Ζηλεύω και έγραψε: «Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου».