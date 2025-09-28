Γιώργος Μαζωνάκης: Το υπονοούμενο για την δικαστική διαμάχη με την οικογένεια του – “Τέσσερα χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει”

Το βράδυ του Σαββάτου έκανε πρεμιέρα το “The Voice” με τον Γιώργο Μαζωνάκη να επιστρέφει σε ρόλο κριτή στο γνωστό μουσικό ριάλιτι.

Μαζί με τους Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη και Χρήστο Μάστορα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα στήσει τη δική του ομάδα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη νίκη στο φετινό παιχνίδι. Ο διάσημος ερμηνευτής αποθεώθηκε από το κοινό, στην πρεμιέρα της εκπομπής, ενώ ανέβηκε και στη σκηνή μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, οι οποίοι τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία «Υπάρχω» του Στέλιο Καζαντζίδη

Απόψε, στο δεύτερο επεισόδιο του “The Voice”, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του, στα οποία όπως δήλωσε περνάει στεναχώρια.

Αφορμή αποτέλεσε μία ατάκα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος είπε σε διαγωνιζόμενο: «Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει στεναχώρια».