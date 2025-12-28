Γιώργος Μαζωνάκης: Το ευχαριστώ και οι ευχές στο κοινό που τον στηρίζει – «Χρόνια Πολλά, μόνο υπομονή κάνουμε» (Βίντεο)

Μια αυθόρμητη κίνηση άμεσης επαφής με το κοινό πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Ακτής Πειραιώς, όπου εμφανίζεται.

Ο γνωστός τραγουδιστής βγήκε έξω από τον χώρο για να χαιρετήσει τον κόσμο που περίμενε στην ουρά, συνομιλώντας μαζί του και εκφράζοντας προσωπικά τις ευχαριστίες του για τη στήριξη.

Ο καλλιτέχνης στάθηκε δίπλα στους θαυμαστές του, αντάλλαξε λίγα λόγια μαζί τους και δημιούργησε ένα ζεστό και ανθρώπινο στιγμιότυπο, λίγο πριν την έναρξη της βραδινής του εμφάνισης.

Με χαλαρή διάθεση και χαμόγελο, απηύθυνε ευχές λέγοντας «χρόνια πολλά» και «καλησπέρα», ρωτώντας το κοινό πώς είναι και αν περνάει καλά. Όταν ρωτήθηκε τι κάνει εκείνη τη στιγμή, απάντησε χαρακτηριστικά «υπομονή κάνουμε», επαναλαμβάνοντας τη φράση που ο ίδιος έχει πρόσφατα αναδείξει ως στάση ζωής.

Η κίνησή του αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του, στις οποίες είχε αναφερθεί τόσο στην έννοια της υπομονής όσο και στην ευγνωμοσύνη του προς τον κόσμο που τον στηρίζει διαχρονικά, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει περίοδο δοκιμασίας.

Με την παρουσία του δίπλα στο κοινό, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να απαντήσει με πράξεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους ανθρώπους που τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

«Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια»,

Με μία ανάρτηση μέσα από τη σελίδα του στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης το πρωί του Σαββάτου (27.12) έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, δίνοντας τη δική του απάντηση για όσα συμβαίνουν από το καλοκαίρι.

Αφού επισκέφθηκε την παραλία, στην οποία συνήθιζε να πηγαίνει με το σκυλάκι του, την Αρίθα, που «έφυγε» από τη ζωή πριν λίγο διάστημα και χωρίς να αναφερθεί στις δύο υποθέσεις που φέτος τον έφεραν στο επίκεντρο, θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό του για τον τρόπο που αντέδρασε σε όσα ειπώθηκαν για αυτόν.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα σε εκείνους, που, όπως τόνισε, «νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γ. Μαζωνάκη

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Μία πολύ όμορφη καλημέρα από ένα μέρος που ερχόμουν και έτρεχα με την Αρίθα, το κορίτσι μου, το παιδί μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, για τον τρόπο που αντιδράσατε ή βγάλατε άποψη όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον χρόνο», αναφέρει στην ανάρτησή του ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Ήταν ένας αρκετά δύσκολος χρόνος, εγώ θα έλεγα χρονιά δοκιμασίας, δοκιμασίας από τον Θεό, αν θα αλλαξοπιστήσω που λέω. Θέλω να σας πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή ζω ένα όνειρο, ένα όνειρο!», συμπληρώνει.

«Όπως και τελειώνοντας ο χρόνος, θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τρία-τέσσερα τελευταία χρόνια, με αρκετές δυσκολίες θα έλεγα, αλλά και με τεράστια δώρα, φτάνει! Φτάνει! Η υπομονή είναι αρετή, δεν δηλώνει ηττοπάθεια. Άλλωστε ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Κύριες και κύριοι καλή χρονιά. Με πίστη, με πίστη, με πίστη. Καλή χρονιά σε όλους», προσθέτει ο τραγουδιστής.