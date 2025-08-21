Γιώργος Μαζωνάκης: Story μέσα από το Δρομοκαΐτειο – «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

O Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο που νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο.

Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από την απόφαση που πήρε σήμερα, Πέμπτη (21/08) η θεραπευτική ομάδα που παρακολουθούσε την υγεία του και του έδωσε εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Λίγες ώρες αργότερα ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έδειξε τον χώρο που έμενε τις προηγούμενες ημέρες: το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στην ντουλάπα του αναγραφόταν η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Το βίντεο φέρεται να το τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τον ίδιο να γράφει σε αυτό: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα» και πρόσθεσε «συνεχίζεται…».

Με εισαγγελική εντολή ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ψυχιατρική κλινική

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου ο τραγουδιστής είχε εισαχθεί στην ψυχιατρική κλινική, έπειτα από εισαγγελική εντολή και με αίτημα των κοντινών συγγενών του, χωρίς ωστόσο να έχει συναινέσει ο ίδιος. Όσο βρισκόταν στην ψυχιατρική κλινική έλαβε δύο θεραπευτικές άδειες, κάτι που έδειχνε και τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε λόγο να μείνει περισσότερο στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και του χορηγήθηκε εξιτήριο, αφού πρώτα είχε βγει την περασμένη Δευτέρα (18/08) με θεραπευτική άδεια.

Ο τραγουδιστής βγήκε χαμογελαστός από την κλινική και μιλώντας στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι «όλα είναι μια χαρά», ενώ εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του σε όσους τον στήριξαν.