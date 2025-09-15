Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας – Πώς είναι η υγεία της

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς η μητέρα του βρίσκεται νοσηλευόμενη σε σοβαρή κατάσταση. Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κίνηση του τραγουδιστή να στραφεί νομικά εναντίον μελών της οικογένειάς του, μετά από περιστατικό που οδήγησε στον ακούσιο εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Ιάσονας Τσόλης στην εκπομπή «Βuongiorno», η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ιατρικό ζήτημα και βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της τις κόρες της. Το γεγονός αυτό έρχεται σε μία περίοδο που οι σχέσεις του τραγουδιστή με την οικογένειά του έχουν διαταραχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Στα σκαριά και δεύτερη μήνυση εναντίον συγγενών του

Η νομική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη αφορά μία μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο ίδιος στράφηκε εναντίον της αδελφής του, Βάζως Μαζωνάκη, την οποία κατηγορεί ως ηθική αυτουργό του εγκλεισμού του.

Στη μήνυση αναφέρει περιστατικά που σχετίζονται με περιουσιακές διαφορές, καθώς και με το σπίτι στη Μύκονο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ένταση που υπάρχει μέσα στην οικογένεια.

Ο τραγουδιστής μήνυσε επίσης τη δεύτερη αδελφή του, Μαρία, καθώς και τους δύο του γονείς. Οι εξελίξεις αυτές, που συνέπεσαν με την επιδείνωση της υγείας της μητέρας του, προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση σε ένα ήδη περίπλοκο και ευαίσθητο οικογενειακό ζήτημα, που έχει βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: