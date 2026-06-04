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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα 4 μαθήματα ειδικότητας

Εξετάστηκαν σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Πανελλαδικές 2026: Τα θέματα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ στα 4 μαθήματα ειδικότητας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:14

Με τους υποψήφιους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) συνεχίστηκαν σήμερα Πέμπτη 4/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στα τέσσερα πρώτα μαθήματα ειδικότητας και συγκεκριμένα στα εξής: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

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Δείτε τα θέματα στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ:

5. ANATOMIA – FYSIOLOGIA 2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ):

them_ARXES_OIKONOMIKHS_THEWRIAS_260604Λήψη

Δείτε τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών:

4. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας:

ARXES BIOLOGIKHS GEWRGIAS_2026_2Λήψη

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6/4 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.

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Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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