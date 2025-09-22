Γιώργος Μαζωνάκης: «Περνάει μια δοκιμασία, εύχομαι η Παναγία να τον στηρίξει», λέει ο πνευματικός του

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του. Μετά τις πρόσφατες καταγγελίες για ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και την κατάθεση μηνύσεων, ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο κάδρο της υπόθεσης και αυτό είναι ο πνευματικός του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Ο πνευματικός του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είναι γνωστό ότι ο τραγουδιστής είναι βαθιά θρησκευόμενος, «έσπασε» τη σιωπή του και παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο πνευματικός του τραγουδιστή αναφέρθηκε στην ψυχική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, λέγοντας ότι είναι πολύ ταραγμένος. Τόνισε ότι ο τραγουδιστής είναι ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, και πως η οικογενειακή του διαμάχη τον έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό.

«Μας είχε επισκεφθεί και είχε μείνει στον χώρο τον δικό μας, στο μοναστήρι. Έμεινε κοντά μας. Είδαμε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, που αν και είναι γνωστός κι έχει μεγάλη φήμη λόγω της ιδιότητάς του ως τραγουδιστής, θέλει να βρει την ηρεμία και την ησυχία του, τα πατήματά του, τον εαυτό του… Και τον είδαμε όπως έζησε αυτές τις στιγμές, που προσπάθησε να τις ζήσει όσο γίνεται με ηρεμία», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Παρακολούθησε τις ακολουθίες μας και μάλιστα του δώσαμε να διαβάσει και το Πάτερ Ημών στη Θεία Λειτουργία, συγκινήθηκε πολύ γιατί πιθανόν να το είχε ανάγκη και η ψυχή του λόγω της έντασης».

«Ήθελε να ηρεμήσει και προσπαθούσε έτσι αθόρυβα να κινείται μέσα στον χώρο, και μεταξύ των πατέρων και με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Περνάει μία δοκιμασία όπως περνάνε όλοι οι άνθρωποι, είτε με τις οικογένειές τους είτε οτιδήποτε άλλο. Εύχομαι η Παναγία να τον στηρίξει σε αυτή τη δοκιμασία που περνάει», είπε σε άλλο σημείο.

