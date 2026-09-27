Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα χωρίς άδεια

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία, οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια.

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Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.