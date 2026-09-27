Θάνατος Μαζωνάκη: “Υπήρχε αναβρασμός στο ιατρείο” λέει ο προμηθευτής του απινιδωτή – Οι γιατροί του τηλεφώνησαν για να τον ρωτήσουν πώς λειτουργεί

Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες που επικράτησαν μετά την ανακοπή που υπέστη ο τραγουδιστής, μίλησε ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος, που είχε προμηθεύσει το ιατρείο του Κολωνακίου με τον απινιδωτή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αδαμόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι στις 16:26 είχε συνομιλία με το ιατρείο, που κράτησε για ένα λεπτό, καθώς τον πήραν τηλέφωνο, ζητώντας οδηγίες για τη λειτουργία του απινιδωτή, χωρίς ωστόσο να του πουν ότι πρόκειται για το επείγον περιστατικό.

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Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, κατά τον τηλεφώνημα, το προσωπικό του ιατρείου τον ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη συσκευή και χρειάζονταν βοήθεια.

«Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια» φέρεται να του είπε η νοσηλεύτρια. «Ρώτησα: “Έχετε πατήσει το ON;”. “Ναι, το έχουμε πατήσει, δεν δουλεύει”. “Κάτω δεξιά υπάρχουν δύο λυχνίες, δύο σήματα για την ετοιμότητα ή όχι της συσκευής. Βλέπετε κάποια πράσινη ή κάποια κόκκινη;”. “Δεν βλέπω τίποτα”. Τότε σκέφτηκα και ρώτησα: “Η μπαταρία είναι στη συσκευή;”».

Ερωτηθείς εάν του είπαν στο τηλέφωνο πως έχουν ασθενή που χρειάζεται τον απινιδωτή, ο κ. Αδαμόπουλος απάντησε: «Όχι. Ένιωσα κάποια ένταση και κατάλαβα πως ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν. Μου είπαν πως την μπαταρία μόλις τώρα την έβαλαν. Ρώτησα: “Τι εννοείτε;” και είπαν ότι “ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε”. Εκείνη τη στιγμή δεν θυμόμουν καν τι είχαν αγοράσει. Μετά από αυτό ενημέρωσα πως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και εκεί σταματάει ουσιαστικά η επικοινωνία. Δεν έκλεισε η γραμμή, αλλά άκουγα από μέσα – η κλήση ήταν σε ανοιχτή ακρόαση-, έλεγα: “Παρακαλώ; Παρακαλώ;”. Και κάποια στιγμή ακούω μια ανδρική φωνή να λέει: “Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε”».

Όπως περιέγραψε ο προμηθευτής, αρχικά μίλησε με τη γραμματέα του ιατρείου και στη συνέχεια με τη γιατρό, που σύμφωνα με την εκτίμησή του, βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

Το 2022 είχε αγοραστεί η απινιδωτής

Σύμφωνα με τον προμηθευτή, το ιατρείο διέθετε έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, που είναι σχεδιασμένος ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από άτομα χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η αγορά της συσκευής έγινε τον Ιούλιο του 2022. Ο κ. Αδαμόπουλος εκτιμά ότι η πιθανότερη αιτία θα μπορούσε να ήταν η μπαταρία, αν και παραδέχθηκε ότι αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί από την έρευνα.

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Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, εξήγησε, είναι περίπου τρία χρόνια και το ιατρείο δεν είχε ζητήσει ποτέ αντικατάστασή της.

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης έκανε λόγο για σοβαρές ευθύνες σχετικά με τη μη λειτουργία του απινιδωτή.

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«Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απινιδωτή ο οποίος δεν λειτουργεί. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο», είπε στην εκπομπή.

Όπως ανέφερε, η επικοινωνία του ιατρείου έγινε με καθυστέρηση. «Στις 16:26 που επικοινώνησαν για τον απινιδωτή ήταν το τέλος. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονταν υπό ανακοπή. Εκείνη την ώρα έφτασε το ΕΚΑΒ», είπε.