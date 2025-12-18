Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εκβιασμός ξεκίνησε από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων» λέει ο δικηγόρος του

Θέση για τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη πήρε ο δικηγόρος του Στέφανος Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε στην εκπομπή Live News του MEGA ο εκβιασμός του γνωστού τραγουδιστή ξεκίνησε από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να κατηγορείται κάποιος ότι έκανε μία πρόταση για να συνευρεθεί με κάποιον άλλον ενήλικα, δεν νομίζω πια ότι είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο. Είναι η τελευταία πράξη του εκβιασμού. Έχει ξεκινήσει ο εκβιασμός του Γιώργου Μαζωνάκη από επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων αρκετό καιρό πριν, και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβρη, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μην συνεχίσει, να μην ακολουθήσει τη συνεργασία που του πρότειναν» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Έκτοτε έχει υποστεί ένα σωρό εκβιαστικές πρακτικές. Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών, δήθεν ότι θα του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη ζωή του και στην υγεία του και επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρόλο που είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος και καλλιτέχνης, είναι όμως και αρκετά δυναμικός και δεν ενέδωσε.

Δεν υπέκυψε σε αυτές τις πιέσεις, εξυφάνθηκε το καινούργιο σχέδιο που του είχε προαναγγελθεί: Ότι θα προσπαθήσουν να του καταστρέψουν την τιμή και την υπόληψή του. Και εξυφάνθηκε αυτό το σχέδιο».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανέφερε: «Θέλω να σας πω και κάτι. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος νοήμων που να πιστεύει ότι μία καταγγελία που αναφέρεται σε χρόνο εννέα μήνες πριν, αυτή η καταγγελία μετουσιώθηκε σε μήνυση πέντε ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα -γιατί σήμερα έχει επίσημη πρεμιέρα στο κέντρο διασκέδασης αυτής ο Γιώργος Μαζωνάκης- και να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να νομίζει, να θεωρεί ότι όλο αυτό είναι τυχαίο; Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο αρμοδίως στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής. Θα κάνουμε μήνυση για εκβίαση σε τρία πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν και τα μηνύματα με τα εκβιαστικά χρήματα που ζητούν, χρήματα τα οποία δεν οφείλει και εκβιαστικά του ζητούνται. Είναι συνιδιοκτήτες και πραγματικοί ιδιοκτήτες κέντρου διασκέδασης».