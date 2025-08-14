Γιώργος Μαζωνάκης: «Η ψυχική υγεία δεν είναι ντροπή» – Το μήνυμα του Γιώργου Τσαλίκη

Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη στάθηκε με ανάρτησή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Τσαλίκης το βράδυ της Πέμπτης 14/8.

Συγκεκριμένα, όπως έγραψε στα social media ο Γιώργος Τσαλίκης δεν υπάρχει λόγος ντροπής για τα ζητήματα ψυχικής υγείας, μετά τη γνωστοποίηση της είδησης πως ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

«Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ – είναι μάχη. Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο, περαστικά» έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης.