Γιώργος Καπουτζίδης: «Υπήρχε ένα τεράστιο βάρος μετά το Παρά 5»

Για τα επαγγελματικά του σχέδια και την εποχή μετά το «Παρά 5» μίλησε στη Διονυσία Ζαπατίνα ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Δεν μου λείπει η υποκριτική. Γενικότερα αλίμονο και αν μου έλειπε κάτι φέτος. Αν μου λείπει κάτι είναι περισσότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότερη Αίγινα. Είμαι χαρούμενος με όσα ζω φέτος, το απολαμβάνω αλλά δεν έχω ανεξάντλητη ενέργεια. Ήταν πολλά», ανέφερε.

«Μετά αν ήθελα να κάνω κάτι, θα ήταν να αφοσιωθώ αποκλειστικά και μόνο στο γράψιμο. Να σκεφτώ τι θα ήθελα να γράψω. Να έχω καθαρό μυαλό και καθαρή καρδιά για να γράφω», σημείωσε.

«Υπήρχε ένα τεράστιο βάρος. Δεν είχα άλλα πράγματα τότε ίσως, δεν είχα να δώσω τίποτα ήμουν κουρασμένος, είχα ανθρώπους που περίμεναν κάτι να δώσω», τόνισε για το «Παρά 5».