Γιώργος Γκιουλέκας – Το βιογραφικό του παίκτη του Exathlon

Ο Γιώργος Γκιουλέκας ήταν ευρύτερα γνωστός μέσα από το TikTok ενώ μέσα από την συμμετοχή του στο Survivor απέδειξε ότι μπορεί να κατακτήσει κάθε στόχο. Μπαίνοντας στο Exathlon είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό προκειμένου να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και γιατί όχι να μην είναι ο μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το έπαθλο.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, οι σπουδές και η επαγγελματική του πορεία

Είναι 30 ετών, κατάγεται από την Θεσσαλονίκη, ενώ η αγάπη του για το ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία τον έκανε να ασχοληθεί με το άθλημα. Όσον αφορά τις σπουδές του είναι απόφοιτος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με το TikTok έχοντας έναν πολύ επιτυχημένο λογαριασμό και μέσα από τα βίντεό του μιλά για το άθλημα κάνοντας τα δικά του σχόλια. Ο Γιώργος Γκιουλέκας με πολλή αγάπη και μεράκι έχει δημιουργήσει την δική του επιχείρηση, ένα e-shop με ανδρικά ρούχα, τα οποία μεταξύ άλλων επιλέγουν και διάφοροι συμπαίκτες του από το Survivor.

Η συμμετοχή στο Survivor

Δήλωσε συμμετοχή στο Survivor, μέσα από το οποίο κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο συμπαθείς παίκτες που το τηλεοπτικό κοινό λάτρεψε και στήριξε μέχρι τέλους. Αποτελούσε έναν παίκτη που απέφευγε συνειδητά τις προσωπικές έριδες και τις ίντριγκες, ενώ μέχρι και το τέλος παρέμεινε προσηλωμένος στον στόχο του που δεν ήταν άλλος από την νίκη. Στην πορεία του παιχνιδιού ο Γιώργος Γκιουλέκας βρήκε τα πατήματά του σημειώνοντας εντυπωσιακές επιδόσεις κι έτσι κατάφερε να τερματίσει κατακτώντας την τρίτη θέση.

Η συμμετοχή στο Exathlon

Ο Γιώργος Γκιουλέκας μπήκε στο Exathlon με σκοπό να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να αποδείξει ότι ό,τι κι αν βάλει στόχο μπορεί να το πετύχει. Πριν την συμμετοχή του προετοιμάστηκε κατάλληλα κάνοντας σκληρές προπονήσεις, ενώ εξασκήθηκε τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ευστοχία.