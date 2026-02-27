Gio Kay: Θα κατέβει υποψήφιος στις Ευρωεκλογές – «Το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas»

Ο Gio Kay, ο viral Ελληνοαμερικανός music executive και content creator που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor 2026, φαίνεται πως στοχεύει πλέον στην πολιτική σκηνή. Με κεντρικό σύνθημα τη «σωστή νοοτροπία», ο 28χρονος Γιώργος Καραντώνης εξέφρασε την πρόθεσή του να ιδρύσει το κίνημα Generation Hellas, με ορίζοντα τις Ευρωεκλογές του 2029.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2) με την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του OPEN TV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Gio Kay: Eπιστρέφει στην Ελλάδα – Ταξίδεψε από τον Άγιο Δομίνικο με VIP θέση στο αεροπλάνο (pic)

Όλα όσα είπε ο Gio Kay

«Είδα σήμερα το πρωί ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Gio Kay αρχίζει κόμμα που θα λέγεται “Ε.ΜΠΡΟ.Σ”. Δεν ξεκινάω τέτοιο κόμμα. Να σας δώσω αποκλειστικά νέα και να πω ότι το κίνημά μου θα λέγεται Generation Hellas. Σε 2 χρόνια πάω για Ευρωβουλευτής. Αυτό είναι ήδη κλειδωμένο και έχουμε έτοιμη όλη την ομάδα», αποκάλυψε ο Gio Kay.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Η υποψηφιότητά του δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια για προσωπική ανέλιξη ή δημοσιότητα, αλλά, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, μια προσπάθεια να εισαγάγει μια νέα νοοτροπία στον τρόπο που οι νέοι Έλληνες αντιλαμβάνονται την επιτυχία και την πατρίδα τους.

Η στρατηγική του για τις Ευρωεκλογές του 2029 βασίζεται στην τεράστια απήχηση που έχει στις ψηφιακές πλατφόρμες, μετατρέποντας τους followers σε εν δυνάμει ψηφοφόρους.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ευρωβουλή είναι το ιδανικό βήμα για να ακουστεί η φωνή της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό, μακριά από τα στερεότυπα του παρελθόντος.