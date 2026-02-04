Gio Kay: Eπιστρέφει στην Ελλάδα – Ταξίδεψε από τον Άγιο Δομίνικο με VIP θέση στο αεροπλάνο (pic)

Λίγες μόλις ημέρες μετά την οικειοθελή του αποχώρηση από τον Άγιο Δομίνικο, ο Gio Kay πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Ο παίκτης, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει πρόωρα το Survivor λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού που δεν του επέτρεπε να συνεχίσει στα αγωνίσματα, έκανε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, τις πρώτες του αναρτήσεις στα social media.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Gio Kay μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πτήση της επιστροφής, δείχνοντας να απολαμβάνει τις ανέσεις της θέσης του.

Σε μια φωτογραφία όπου κάθεται χαλαρός και γευματίζει, έστειλε το δικό του μήνυμα στους ακολούθους του: «Είμαι καθ’ οδόν για την επιστροφή μου στο σπίτι μου στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».

«Εγώ θέλω να πω πρώτον ευχαριστώ για όλα, όλους σας. Πέρασα πολύ ωραία εδώ και στη δική μου ομάδα, που όντως τους αγαπάω. Ελπίζω να σας έκανα όλους υπερήφανους, να γουστάρατε την παρέα μου, να ήταν όλα top και να ξέρεις έχω μία αγία τριάδα σε αυτό το παιχνίδι. Είναι οι: Τάκης, James και Τριαντάφυλλος τώρα ελπίζω αυτοί να με βάλουν στην τετράδα.

Το έκανα για τον θείο μου τον Μάικι, τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Ελπίζω να είναι ευτυχισμένοι. Ο αδελφός μου είναι ο πολύ σημαντικός λόγος που έπρεπε να γυρίσω (σ.σ μετά τον τραυματισμό του), τουλάχιστον να προσπαθήσω, και να δείξω σε όλα τα παιδιά έξω πως ό,τι και να πάθεις πρέπει να ξανασηκωθείς, να προσπαθήσεις. Η ιστορία μου είναι η ιστορία του outsider. Ήρθα εδώ για πόλεμο και τέτοια», είχε αναφέρει για την αποχώρησή του από το ριάλιτι επιβίωσης.