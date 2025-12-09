Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Νιώθεις ότι σε μαχαιρώνουν παντού» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο μετά τη νοσηλεία του ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης και μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού αποκάλυψε ότι από αύριο (10.12) επιστρέφει κανονικά στο πόστο του.

«Ευχαριστώ για τις ευχές. Γενικά ευχαριστώ. Γιατί από το πρωί έχω πάρει κυριολεκτικά πάνω από 1000 μηνύματα. Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον τους», ανέφερε ο ηθοποιός.

«Καλά είμαι… Αλλά πέσανε μαζεμένα, μόνο ανεμοβλογιά δεν έπαθα. Για όλα τα υπόλοιπα, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι για κάποιον που έχει πνευμονία να πάθει και κολικό ταυτόχρονα. Δυο πράγματα που κι από μόνα τους το καθένα είναι αρκετά σημαντικό και σοβαρό.

Έπαθα και κολικό στα νεφρά. Ή πνευμονία δεν μπορούσε να με κρατήσει εκτός εκπομπής. Γιατί έπαιρνα και αντιβίωση και αντιπυρετικά. Οπότε μπορούσα να το ελέγξω. Μόνο την προηγούμενη Παρασκευή η φωνή μου… είχα μεγάλη βραχνάδα. Αλλά το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε λειτούργησε θεραπευτικά, ως προς αυτό. Τη Δευτέρα πήγα κανονικά κι έκανα την εκπομπή», αποκάλυψε.

«Στο νοσοκομείο με πήγε η Κατερίνα»

«Αλλά σήμερα την ώρα που ξύπνησα το πρωί… Ξύπνησα βασικά από τον πόνο, ήταν ανυπόφορος. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί. Μακάρι να μη σου συμβεί ποτέ. Νιώθεις ότι σε μαχαιρώνουν από παντού. Έχω βγει, πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όπως όλα δείχνουν, αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαι και πάλι στην εκπομπή.

Είδα την εκπομπή σήμερα, ήταν εξαιρετικός ο Δημήτης. Τον λυπάμαι, τελευταία στιγμή τον ενημέρωσαν να πάει στην εκπομπή, απροετοίμαστος και στάθηκε υπέροχα. Είναι πολύ καλός. Καλά θα είμαι. Όταν καταλαβαίνεις τι έχεις, μετά η μισή δουλειά έχει γίνει, μπορείς να το αντιμετωπίσεις», εξομολογήθηκε.

«Νιώθεις ότι σε μαχαιρώνουν παντού»

«Όταν έχεις έναν πόνο που δεν καταλαβαίνεις από που σου ήρθε… Το καλό με τη δική μου περίπτωσή ήταν ότι έχω ξαναπεράσει κολικό νεφρού. Οπότε ήξερα τη διαδικασία, ήξερα τι μου έρχεται. Άλλο αν εκείνη τη στιγμή είναι σαν τον σεισμό.

Στο νοσοκομείο με πήγε η Κατερίνα, δεν θα μπορούσα να οδηγήσω. Θα είχα στουκάρει πολλές φορές. Σίγουρα ο άλλος που δεν ξέρει τι έχεις τρομάζει περισσότερο. Απλά δεν ήξερα πόσο έντονος θα είναι ο πόνος, είχα ξεχάσει. Ήταν πριν από μια δεκαετία που το είχα ξαναπάθει. Τέλος καλό, όλα καλά», συμπλήρωσε.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος στη θέση του

Τη θέση του το μεσημέρι της Τρίτης ανέλαβε ο Δημήτρης Πανόπουλος που καλοσώρισε το τηλεοπτικό κοινό κι έστειλε ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.