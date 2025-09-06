Γιάννης Μπέζος: «Είναι γελοίο οι μεγάλοι να συμπεριφέρονται σαν νέοι»

Ποδαρικό στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη έκαναν το πρωί του Σαββάτου (06.09) ο Γιάννης Μπέζος και ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την παράσταση «Αινιγματικές παραλλαγές», στάθηκαν στη συμπεριφορά μικρών και μεγάλων.

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι.

Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι», ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος.

«Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών», συμπλήρωσε.