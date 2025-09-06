Ζωή Κρονάκη και Τάσος Ιορδανίδης έκαναν πρεμιέρα στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ

«Καλημέρα Είπαμε;» αναρωτήθηκαν η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης που έκαναν πρεμιέρα για δεύτερη σεζόν στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

«Μας λείψατε και ελπίζουμε να σας λείψαμε! Εδώ θα είμαστε και θέλουμε να είμαστε η πρωινή σας συνήθεια το σαββατοκύριακο, από τις 9 μέχρι και τις 12», ανέφερε η Ζωή Κρονάκη.

«Αυτό θέλουμε και αυτό ευελπιστούμε, κάθε σαββατοκύριακο 9-12 θα αναφωνούμε και θα αναρωτιόμαστε… καλημέρα είπαμε;», συμπλήρωσε ο Τάσος Ιορδανίδης.

Το ψυχαγωγικό δίδυμο της ΕΡΤ υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό σε ανανεωμένο πλατό και μίλησαν για το τρέιλερ, με το οποίο ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή.