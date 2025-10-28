Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Πήγα Survivor επειδή δεν είχα λεφτά και χρωστούσα» (Βίντεο)

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Kako’s Κείμενα» και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, απαντώντας, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Στην επιλογή του να πάει στο Survivor αναφέρθηκε ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και εκμυστηρεύτηκε ότι: «Πήγα Survivor επειδή δεν είχα λεφτά και χρωστούσα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο ηθοποιός είπε: «Στην αρχή μου άρεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά μετά τον σιχάθηκε η ψυχή μου. Άρχισα να τον βλέπω διαφορετικά και στους ρόλους».

Για το αν θα κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου απάντησε: «Με τη σύντροφό μου δεν θα παντρευτούμε ποτέ, θέλει ακόμα δουλειά η σχέση μας».